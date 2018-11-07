» مفاجأة صادمة لمحبي "النوتيلا"

07 نوفمبر 2018 - 08:29 ص

سلط موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي الضوء على حلوى "النوتيلا" ، مؤكدًا أن مركز المستهلك في ألمانيا نشر صورة صادمة تكشف حقيقة هذا المنتج .



ووفقا للشركة المنتجة لشوكولاتة نوتيلا، فإن المرطبان يحتوي على 5 مكونات أساسية فقط هي زيت النخيل والكاكاو والبندق ومسحوق الحليب الخالي من الدسم و الكثير من السكر.

ويلاحظ من خلال صورة مركز المستهلك الألماني أن السكر يشكل أكثر من نصف مرطبان النوتيلا على الرغم من أن ما كتب على المرطبان أن السكر يشكل ما معدله 21 غراما من السكر لكل 37 غراما من النوتيلا أو لكل ملعقتين من النوتيلا، وهذا يعني في الواقع إن السكر يشكل أكثر من نصف كمية النوتيلا في المرطبان.

وهذا يدفع إلى التساؤل عن نسبة أو كمية زيت النخيل في المرطبان، وبالتالي كميات الكاكاو والبندق ومسحوق الحليب الخالي من الدسم.