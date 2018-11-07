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أسامة كمال: "متكفروش الناس في عيشتها"

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الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال

إيمان هاني

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وجه الإعلامي أسامة كمال، رسالة للشعب المصري قائلاً: "مصر كبيرة قوي بناسها وشعبها ولما تريد بتحقق وبتنجز، أرجو إنكم تسمعوا كلامي لأنه كلام مهم، كلنا نريد سواء تعليم وصحة أفضل، وحياة أكثر كرامة، سهلة، ميسرة، لقمة العيش الحلال فيها متوفرة، والخدمات موجودة غيره وغيره".

وأضاف "كمال" خلال برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "أنظروا لسلوكنا في التعامل في كل شىء، من أول المدير للغفير، كلنا بنشتكي من الغلاء ونادرين اللي بيكافحوه، نادرين اللي بيتاجروا ويقولوا نبدأ بنفسنا ونكتفي بربح حلال يعيشنا كويس ويساعد الناس لحد ما موجة الغلاء تعدي".

وتابع الإعلامي: "لو شفت مثلاً مأمور ضرائب وهو بيقدر جزافي ويقول لك حق الدولة، وحق الدولة مش جزافي يا أستاذ، ماتكفروش الناس في عيشتها، حق الدولة مابيجيش وأنت متكاسل إنك تعرف الحقيقة وتدخل على واحد تدبحه وهو مايستاهلش الدبح وتسيب التاني وهو متهرب ويستاهل الحرق".

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