سر خطير عن 5 محاولات اغتيال

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كشف المحامي والحقوقي مختار نوح عن أسرار جديدة في 5 محاولات اغتيال قامت بها الجماعات الإسلامية، كشفتها التحقيقات.

وقال نوح على حسابه الشخصي على "فيس بوك" سأل المحقق صالح سرية زعيم تنظيم الجهاد الذي اقتحم كلية الفنية العسكرية وقتل الجنود مستهدفًا قلب نظام الحكم من منشية البكري وكان ذلك عام 74 19، أنت فلسطيني فكيف كنت ستصبح رئيسًا للجمهورية؟! وكيف وقعت بيان النصر الذي كنت ستعلنه عند انتصارك باسمك مع أن الدستور المصري وكل دساتير العالم لا تسمح بأن يحكم البلاد أجنبي عنها، فلماذا قتلت كل هؤلاء فأجاب صالح سرية لم أفكر في هذا الأمر.

وأضاف أن الأمر تكرر في عام 1977، أثناء محاكمة شكري مصطفى زعيم جماعة التكفير والهجرة التي قتلت الفقيه محمد الذهبي وزير الأوقاف الأسبق وهو مقيد اليدين والقدمين،  بعد أن خطفوه وقيدوه ومن علي بعد 12سنتيمترًا أطلق عليه أحمد طارق نائب شكري مصطفي طلقة اخترقت رأس الشهيد وبأمر من شكري مصطفي وضعوا جثة الشهيد في عربة خضراوات.

وعندما سأل المحقق شكري مصطفى ألم تفكر ماذا ستفعل بعد أن قتلت الشيخ الذهبي وكيف ستطبق الخلافة الإسلامية بعد ذلك، حيث أجاب شكري مصطفي وهو ينظر إلى سقف الحجرة فأجاب، لم أفكر في هذا الآمر!

وتابع نوح: تكرر الأمر كذلك عندما سأل المحقق أعضاء الجماعة الإسلامية وأعضاء الجهاد المسمي أيضًا بالإسلامي والشيخ عمر عبد الرحمن وكل الذين شاركوا في الأحداث، وكيف كنتم ستقيمون الدولة الإسلامية؟ فأجابوا جميعًا وفي عبارة واحدة.. لم نفكر في هذا الأمر!

وأوضح نوح أن الأمر أيضًا تكرر مع قاتل فرج فودة وقد كان "سماكا" فقد سأله المحقق عن سبب قتل فرج فودة خاصة أنه لم يقرأ له وكيف كان سيطبق الإسلام،ـ من بعد ذلك، فأجاب القاتل وهو -المتهم الأول- لم أفكر في هذا الأمر!

واختتم نوح حديثه قائلاً: أما الناجون من النار وهم من حاولوا قتل -مكرم محمد أحمد- نقيب الصحفيين الأسبق- وحاولوا أيضًا قتل النبوي إسماعيل، وحسن أبو باشا -وزراء الداخلية السابقين- وعشرات جرائم القتل فقد سألهم المحقق عن خطتهم بعد الاغتيال ومحاولات الاغتيال العديدة وكيف كانوا سيفعلون إذا ما نجحوا فأجابوا.. لم نفكر في هذا الأمر!

أظن أنه قد وصلكم قولي أيها الأصدقاء مما سبق.. "لا يعقلون".

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