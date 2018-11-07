  • الأربعاء 07 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:45 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

سكان أصليون ومثليون يصلون إلى الكونجرس

سر خطير عن 5 محاولات اغتيال

سر خطير عن 5 محاولات اغتيال

وزير النقل الإسرائيلي مع نتنياهو

مشروع خط سكك حديدية يربط إسرائيل بدول الخليج

وصول أول مسلمة إلي الكونجرس بفوز ساحق

وصول أول مسلمة إلى الكونجرس بفوز ساحق

الدولار والليرة التركية

تعرف على أسعار الدولار اليوم

أنغام

أنغام تكشف حقيقة محاولتها الانتحار

أوكونور

مطرب عالمية أشهرت إسلامها تثير الجدل بحديث يغضب المسلمين

الأهلي والترجي

نجم الأهلي يعلن الرحيل عن الفريق قبل ساعات من مباراة الترجي

الأهلي والترجي

تعرف على تردد 9 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والترجي

الكاركتير

أول رد من صاحب الكاركتير المسيء للمنتقبات: النقاب حرية شخصية

جمارك الإسكندرية: 3.7 مليار جنيه للسيارات الملاكي والنقل المفرج عنها

مال وأعمال

جمارك الاسكندرية
جمارك الاسكندرية

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

البورصة تكسب 4.1 مليار جنيه

#

"المالية" تطرح أذون خزانة بـقيمة 18.7 مليار جنيه

#

البورصة تربح 6.6 مليار جنيه

#

البورصة تخسر 13.3 مليار جنيه

قامت جمارك الإسكندرية خلال شهر أكتوبر الماضى بالإفراج عن 9633 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 2 مليار و393.5 مليون جنيه.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصًا من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة السيد كمال نجم، على سرعة أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.

فيما بلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات خلال شهر أكتوبر الماضى نحو 954 مليونا و772 ألف جنيه، كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير نحو 627 مليون جنيه.

كما أفرجت جمارك الإسكندرية عن 807 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 659 مليونا و266 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات خلال شهر أكتوبر الماضى نحو 125 مليونا و214 ألف جنيه، كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 43 مليون جنيه.

كما أفرجت جمارك الإسكندرية عن 974 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر أكتوبر الماضى بقيمة بلغت 682 مليونا و576 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن قطع الغيار خلال شهر أكتوبر الماضى نحو 90  مليونا و430 ألف جنيه، كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 18 مليونا و742 ألف جنيه.

وخلال شهر أكتوبر الماضى تم تحصيل رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية بمبلغ 322 مليونا و67 ألف جنيه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

نهائي العملاقين

فراج إسماعيل

الشباب.. قادة المستقبل..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» أحمد السعدني: "أنا وارث الكسل عن أبويا"
» أمراض كبرى تصيب من يحبون "مضغ اللبان"
» هزيمة كبرى لحزب "ترامب" في انتخابات مجلس النواب الأمريكي
» مفاجأة صادمة لمحبي "النوتيلا"
» شاهد .. أول محجبة تفوز بعضوية الكونجرس الأمريكي
» تبرعات من أمريكا تصل إلى بائعة الخضر بدمياط
» القبض على امرأة لشرائها أشياءً بقيمة 16 مليون استرليني من متجر شهير
» وكالة "ناسا" الفضائية تكشف لغزا أخفته 14 عاما
» "بائعة الخضار" تكشف تفاصيل واقعة الاعتداء عليها
» تسريبات جديدة عن قتل«خاشقجي» تورط مستويات عليا
» حرمان هؤلاء الطلاب من خوض الامتحانات

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:20

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور