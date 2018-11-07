نقيب الفلاحين: الزراعة فى خطر

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نقيب الفلاحين
نقيب الفلاحين

إيمان هاني

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هاجم حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، المسئولين بسبب ما وصفه بعدم اهتمامهم بالبذور التي يعتمد عليها الفلاحون، قائلاً: "قضية البذور قضية كل المصريين، البذور فيها ثمار الغد".

وأكد "أبو صدام" في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة تفتقر للبذور المصرية، لافتا إلي أن مصر تستورد 100% من البذور.

وأضاف "أبو صدام"، أن جميع البذور الموجودة في مصر مستوردة ويتحكم بها رجال الأعمال، حيث إن كل هدفهم المصلحة الشخصية فقط، مطالبًا المسئولين بضرورة تشديد الرقابة علي البذور، معقبًا: "الزراعة المصرية في خطر بسبب التقاوي".

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