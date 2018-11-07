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التعليم: لا يحق للطالب الامتحان إلا بنسبة حضور 85% بالمدرسة

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حجازى
حجازى

متابعات- حنان حمدتو

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قال أحمد صابر، المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، شدد على المديريات التعليمية بالمخاطبات الرسمية، بضرورة  الالتزام بقانون التعليم، والذي نص على عدم أحقية الطالب دخول الامتحان إلا إذا حقق نسبة حضور 85% من أيام الدراسة الفعلية، وذلك بعد أن رصدت الوزارة ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة بالمدارس.

وأكد حجازى  فى بيان له، أنه تم التنبيه على المدارس بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب الثانوية العامة، مع تسجيل الغياب الفعلى للطلاب على الموقع الإلكترونى المعروف بالغياب الإلكترونى للطلاب، والاهتمام ببيان الغياب الورقى والإلكترونى المقيد بدفاتر (5) سلوك مع الغياب الفعلى للطلاب، وتفعيل تحرير إنذارات غياب الطلاب، وإرسالها لأولياء الأمور مع التقييم الفنى داخل المدرسة، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي تكفل حضور الطلاب وجعل المدرسة بيئة جاذبة ومفيدة لحضور الطلاب.

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