بالصور.. أمانة مستقبل وطن بالقاهرة تكرم 200 طالب بالمطرية

07 نوفمبر 2018 - 10:12 ص

قامت أمانة حزب مستقبل وطن بالمطرية عن محافظة القاهرة، بتنظيم حفل لتكريم لعدد 200 من الطلبة المقيدين بإدارة المطرية التعليمية بحضور النائبين على الدمرداش، وائل الطحان عضوى مجلس النواب عن دائرة المطرية.

كما حضر أحمد شعبان أمين القسم -نقيب معلمى القاهرة، حيث تضمن الاحتفال توزيع هدايا عينية على الطلبة

يذكر أن حزب مستقبل بالقاهرة يقوم بعدد من الأنشطة الخدمية والاجتماعية والتعليمية بكل أمانته على مستوى المحافظة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين من أجل بناء واستقرار الوطن.