  • الأربعاء 07 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:44 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

سكان أصليون ومثليون يصلون إلى الكونجرس

سر خطير عن 5 محاولات اغتيال

سر خطير عن 5 محاولات اغتيال

وزير النقل الإسرائيلي مع نتنياهو

مشروع خط سكك حديدية يربط إسرائيل بدول الخليج

وصول أول مسلمة إلي الكونجرس بفوز ساحق

وصول أول مسلمة إلى الكونجرس بفوز ساحق

الدولار والليرة التركية

تعرف على أسعار الدولار اليوم

أنغام

أنغام تكشف حقيقة محاولتها الانتحار

أوكونور

مطرب عالمية أشهرت إسلامها تثير الجدل بحديث يغضب المسلمين

الأهلي والترجي

نجم الأهلي يعلن الرحيل عن الفريق قبل ساعات من مباراة الترجي

الأهلي والترجي

تعرف على تردد 9 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والترجي

الكاركتير

أول رد من صاحب الكاركتير المسيء للمنتقبات: النقاب حرية شخصية

برلماني: الرئيس نجح خلال المؤتمر في أن يكون مثل أعلى لكل شباب العالم

آخر الأخبار

منتصر رياض عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول الجيزة
منتصر رياض عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول الجيزة

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

«السيسي» يوجه نصيحة لشباب العالم في ختام «شرم الشيخ»

#

الرئيس السوداني يحضر جلسة اختتام منتدى شرم الشيخ

#

الرئيس يكرم مجموعة من الشباب المبتكرين

#

"السيسي" يشارك في ماراثون دراجات بشرم الشيخ

قال منتصر رياض عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول الجيزة، إن منتدى شباب العالم  ناقش ملفات مهمة وحمل رسائل للعالم وكشف للعالم عن الأمن والاستقرار التي تتمتع به مصر، مؤكدًا أن الرئيس السيسي نجح خلال المؤتمر في أن يكون مثل أعلى لكل شباب العالم.

وأكد رياض في بيان صحفي له أن استقبال  مصر على أرضها لشباب العالم ووفود تضم أكثر 5000 شاب من أنحاء العالم يتبادلون الحوار والقضايا ويعرضون رؤيتهم حول المستقبل نجاح كبير في معرفة ظهار مصر بأهمية الشباب ودورهم في النهوض بمصر والعالم مؤكدًا أنه لا يوجد رئيس في العالم يقوم بالتحوار والمناقشة مع شباب وبعرض الأسئلة بشكل تلقائي كما فعل السيسي خلال مناقشات المنتدى.

وأضاف النائب، أن اهتمام الرئيس السيسى بالشباب، وضح جليًا منذ توليه الرئاسة، من خلال انعقاد عدة مؤتمرات للشباب ومناقشة كل القضايا التى تهمهم، وتوسيع دائرة الرؤية من خلال محفل دولى يشمل شباب العالم فى لقاء بين الحضارات على أرض الكنانة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي بعث خلال أيام المنتدى برسائل للعالم كله وابرز اهتمام مصر  بالعمل فى أفريقيا وتعاونها مع جيرانها من الدول، وسبل مواجهة الإرهاب والتطرف الفكرى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

نهائي العملاقين

فراج إسماعيل

الشباب.. قادة المستقبل..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» أحمد السعدني: "أنا وارث الكسل عن أبويا"
» أمراض كبرى تصيب من يحبون "مضغ اللبان"
» هزيمة كبرى لحزب "ترامب" في انتخابات مجلس النواب الأمريكي
» مفاجأة صادمة لمحبي "النوتيلا"
» شاهد .. أول محجبة تفوز بعضوية الكونجرس الأمريكي
» تبرعات من أمريكا تصل إلى بائعة الخضر بدمياط
» القبض على امرأة لشرائها أشياءً بقيمة 16 مليون استرليني من متجر شهير
» وكالة "ناسا" الفضائية تكشف لغزا أخفته 14 عاما
» "بائعة الخضار" تكشف تفاصيل واقعة الاعتداء عليها
» تسريبات جديدة عن قتل«خاشقجي» تورط مستويات عليا
» حرمان هؤلاء الطلاب من خوض الامتحانات

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:20

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور