برلماني: الرئيس نجح خلال المؤتمر في أن يكون مثل أعلى لكل شباب العالم

07 نوفمبر 2018 - 10:16 ص

قال منتصر رياض عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول الجيزة، إن منتدى شباب العالم ناقش ملفات مهمة وحمل رسائل للعالم وكشف للعالم عن الأمن والاستقرار التي تتمتع به مصر، مؤكدًا أن الرئيس السيسي نجح خلال المؤتمر في أن يكون مثل أعلى لكل شباب العالم.

وأكد رياض في بيان صحفي له أن استقبال مصر على أرضها لشباب العالم ووفود تضم أكثر 5000 شاب من أنحاء العالم يتبادلون الحوار والقضايا ويعرضون رؤيتهم حول المستقبل نجاح كبير في معرفة ظهار مصر بأهمية الشباب ودورهم في النهوض بمصر والعالم مؤكدًا أنه لا يوجد رئيس في العالم يقوم بالتحوار والمناقشة مع شباب وبعرض الأسئلة بشكل تلقائي كما فعل السيسي خلال مناقشات المنتدى.

وأضاف النائب، أن اهتمام الرئيس السيسى بالشباب، وضح جليًا منذ توليه الرئاسة، من خلال انعقاد عدة مؤتمرات للشباب ومناقشة كل القضايا التى تهمهم، وتوسيع دائرة الرؤية من خلال محفل دولى يشمل شباب العالم فى لقاء بين الحضارات على أرض الكنانة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي بعث خلال أيام المنتدى برسائل للعالم كله وابرز اهتمام مصر بالعمل فى أفريقيا وتعاونها مع جيرانها من الدول، وسبل مواجهة الإرهاب والتطرف الفكرى.