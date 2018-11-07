الإسماعيلي يبحث عن مصالحة الجماهير على حساب "دجلة"

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يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره وادى دجلة، مع دقات السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى.  

"الدراويش" بقيادة جورفان فييرا يحاول الحصول على نقاط المباراة، بعدما تعادل الجولة الماضية أمام المصرى البورسعيدي. حيث حفز المدير الفنى اللاعبين وطالبهم باستعادة مسيرة الانتصارات على حساب الفريق الدجلاوى لمصالحة الجماهير.

على الجانب الآخر يسعي اليونانى جونيس، لتصحيح مسار الفريق بعدما خسر الجولة الماضية أمام الزمالك برباعية مقابل هدفين.

ويحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر بترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.


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