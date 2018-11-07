مسابقة شعرية للعريفى تنتهى بـ"منشار خاشقجي"

07 نوفمبر 2018 - 10:48 ص

تسبب سؤال وجهه الداعية السعودى على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في موجة من الجدل والسخرية، والتي بدأت بسؤال عن تكملة لبيتين من الشعر، وانتهت بمنشار خاشقجي.

وكان العريفي قد كتب على حسابه علي تويتر:

تراني مقبلاً فتصدّ عني.. كأن الله لم يخلق سواكَ.

سيغنيني الذي أغناك عني.. فلا فقري يدوم ولا غناكَ

من يكملها ببيتين مثلها وزنًا وقافية؟

وجاءت الإجابة بردود سياسية أكثر منها أدبية، حيث تم نظم أبيات من الشعر عن كيفية مقتل خاشقجي، حيث نظم حساب محمد الدوسري بيتين من الشعر قائلا :

منشارٌ بيدك تريد قتلي ..وتخفي جثتي تبت يداكَ

وتخرج باكياً تنعي اغتيالي..وأنت الخبث يسري في دماكَ

بينما غرد حساب وجيه عباس أيضا ببيتين عن مقتل خاشقجي:

كان غناك منشارا، وحسبي..بان القنصلية في حماكا

وإن فم العريفي فيك أرض ذا سلمان ما (... ) سواكا

بينما غرد حساب Shoukry Almasry عن اعتقال الدعاة قائلاً:

تساند من أباح دمى وعرضى.. وقد سجن الدعاة فلم نراك

وعمت كل فاحشة بأرضى.. وأنت بلا حراك فما دهاك

يذكر أن الداعية العريفي كثير ما يغرد عن ألغاز فقهية وشعرية، خاصة ما قام به في رمشان الماضي من سلسلة ألغاز فقهية، والتي بدأت أيضًا بصيغة فقهية، وانتهت بإجابات سياسية.

ومن ضمن هذه الألغاز الفقهية علي حسابه الخاص علي تويتر: "لغز فقهي :ما تقول في رجل وجب عليه الصوم في يوم من أيام رمضان، ووجب على جميع الناس الفطر؟

فأجاب: هذا رجل رأى هلال دخول شهر رمضان وحده ، فأخبر القاضي فلم يصدقه بل رد شهادته، فهذا يلزمه الصوم لأنه تيقن دخول الشهر.

وحول لغز فقهي آخر: "ما تقول في شخص كان صائماً فحصل فطره بغير أكل، ولا شرب، ولا شيء أدخله جوفه، ولا وطئ، ولا شيء من دواعيه، ولا نية فطر؟

فأجاب: هذا رجل ارتد عن الدين، والعياذ بالله.

وفي لغز فقهي ثالث: "ما تقول في رجلين صائمين في شهر شعبان، دعيا إلى غداء فجاز للأول أن يفطر، وحرم على الثاني الفطر، كيف ذلك؟

فرد العريفي : الأول صومه نافلة، والثاني واجب، إما قضاء من رمضان، أو نذر، أو كفارة قتل خطأ، أو نحوه، وهذا لا يجوز قطعه، إلا لما يقطع له صيام رمضان، من مرض شديد، أو سفر .

وغرد الداعية العريفي أيضًا في أحد ألغازه: ما تقول في رجلين في غير رمضان استيقظا ظهراً ولم يأكلا شيئاً من الفجر، فنويا الصيام إلى المغرب، فصحت النية من أحدهما ولم تصح من الآخر، كيف ذلك؟

فقال: الأول نوى صيام نافلة، فصح، والثاني نوى قضاء، فلم تصح ، لأنه يشترط للصيام الواجب (كالقضاء والنذر) تبييت النية من الليل.

كما شملت ألغازه المرأة: "ما تقول في امرأة صائمة في نهار رمضان، فلما كان قبل العصر ضحكت فبطل صومها فوراً، ولزمها القضاء؟

فأجاب: "ضحكت هنا بمعنى: حاضت، ومنه قوله تعالى عن امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: (وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق) .

وفي لغز آخر يقول: "ما تقول في رجل صائم في نهار رمضان أصابته جنابة، ومع ذلك صح صومه ولا يلزمه شيء؟.."هذا فيما إذا نام الصائم في النهار فاحتلم".

ألغاز العريفي لم تخل أيضًا من الغرائب، حيث غرد في لغز فقهي: "ما تقول في رجل صلى الوتر والتراويح نهاراً في جماعة، وتكون له أداءً لا قضاءً.

فأجاب: هذا في زمن خروج الدجال، كما عند مسلم: (قلنا يارسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً: يوم كسنة، ويوم كشهر ...) فاليوم الذي كسنة نفعل فيه من الأعمال ما نفعله في السنة الكاملة .



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