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اليوم.. إعلان قائمة «صغار الفراعنة» استعدادًا لمواجهة تونس

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شوقي غريب
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يعلن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، اليوم قائمة "صغار الفراعنة" استعدادًا للدخول فى معسكر مغلق 12 نوفمبر الجارى، قبل المباراة الودية مع نظيره التونسى والمقرر لها يوم 15 الجارى ضمن استعدادات المنتخب الأولمبى لبطولة أفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو.

وتلقى "الجبلاية" خطابًا من مديرية أمن الإسكندرية، يفيد بالموافقة على إقامة مباراة المباراة على استاد الإسكندرية بحضور 5 آلاف مشجع.

وتصل بعثة نسور قرطاج لمطار برج العرب 14 نوفمبر الجارى، استعدادًا لمواجهة الفراعنة فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.


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