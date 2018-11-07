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راغب: التعاون مع الصين فى مجال الطاقة حيوى وله مردود اقتصادى واعد

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المحافظين
ثروت راغب، رئيس لجنة الطاقة بحزب المحافظين

أمينة عبد العال

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قال ثروت راغب، رئيس لجنة الطاقة بحزب المحافظين، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية، إن الصين دولة رائدة فى مجال الطاقة ولديها الخبرات والإمكانيات التى تساعدها لأن تكون محور اهتمام العالم، فوجودنا بجانبها الآن يدل على أن التقارب قادم لا محالة وأن هناك فرصا استثمارية واعدة لتطوير التعاون بين كلا البلدين فى هذا المجال الحيوى .

وأكد "راغب"، أن مصر دأبت خلال الفترة السابقة على سن عدة قوانين استثمارية جاذبة للمستثمر وليست طاردة، فالمناخ الآن أصبح أكثر ليونة ومرونة من ذى قبل، لذا فإن هذه القوانين تكفل تحقيق التكامل بين الطرفين .

وطالب رئيس لجنة الطاقة بالحزب، وزارة البترول بانتهاز فرصة المؤتمر العربى الصينى السادس لتطوير التعاون إلى أعلى المستويات مع الجانب الصينى والدخول فى مشروعات استثمارية بترولية مشتركة، فكلا الجانبين يمتلك الإمكانيات والقدرات، مستكملا، أن تطوير الصناعات البترولية بالتعاون مع الجانب الصينى سيكون له مردود اقتصادى كبير.

ونوه "راغب" بأن الشراكة قائمة بالفعل بين الجانبين منذ عام 2005 مع كل من مؤسسة سينوبك وشركتى HH   و CHINA STAR GREAT DRAGON   فى مجالات حفر الآبار وتصنيع المهمات والمعدات الاستراتيجية في مجال البحث والاستكشاف،  بالإضافة الى الشركات الصينية العاملة فى مجال البحث عن البترول والغاز فى الصحراء الغربية وتشمل شركتى "زيناو ويونايتد إنرجى" .


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