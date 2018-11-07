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منظور: توصيات منتدى شباب العالم 2018 "مُبهرة وعملية"

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الدكتور محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن
الدكتور محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن

أمينة عبد العال

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أشاد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بتوصيات منتدى شباب العالم 2018 في نسخته الثانية والتي تنتهي فعالياته اليوم الخميس بمدينة السلام شرم الشيخ والتي تضمنت: "تنظيم منتدى لرواد الإعلام الأفريقي بمبادرة "أفريقيا واحدة" لخلق منصة تحقق التكامل بين الدول المستوردة والمصدرة للمواد الخام والمصنعة داخل قارة أفريقيا، وإنشاء صندوق عربي أفريقي لدعم السلام فيما بعد الصراعات، وتشكيل آلية عربية أفريقية لمواجهة الإرهاب وإنشاء صندوق تمويل عربي أفريقي لدعم ريادة الأعمال في العالم العربي والأفريقي، وإعداد وتصميم منهج متكامل لتأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال" واصفًا إياها بـ"المُبهرة والعملية وتستهدف خلق مستقبل أفضل لكل الدول على يد شبابها".

ومن ضمن التوصيات: "زيادة دور العمل التطوعي بين دول أفريقيا وتدشين نموذج محاكاة للإتحاد من أجل المتوسط، وتكوين لجنة بحثية لمناقشة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي ودمج برامج حماية الإنترنت للمناهج الدراسية، وتنظيم منتدى شباب الأورومتوسطي على أن يعقد كل عام وتستضيفه كل دولة على أرضها بالتوالي، وعقد منتدى اقتصادي أورومتوسطي حيث يضم دول الشراكة بشكل دوري لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، وإنشاء جائزة للمبدعين والمبتكرين الأفارقة والعرب تحت عنوان "جائزة زويل تايلر".

وقال منظور، في تصريحات صحفية، إن منتدى شباب العالم خلق حالة من الحوار وتبادل الرؤى والأطروحات والثقافات من بين الشباب المُشاركين بمختلف الجنسيات، مُؤكدًا أن كل الكلمات والمداخلات التي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بجلسات المنتدى كانت مهمة للغاية ويبعث فيها مجموعة من الرسائل المحورية للشباب على مستوى العالم في مقدمتها أهمية دور مشاركة الشباب في بناء الأوطان وأن مصر أحبطت مُخططات من دول خارجية حاولت التدخل بالشأن المصري ألا أنها لم تنجح لوحدة المصريين، وأن المرأة لا تمثل 50% من المجتمع المصري بكل هي المجتمع كله، وأن مصر لا تقبل فرض حل على الشعب الفلسطيني بشأن القضية الفلسطينية".

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن التوصيات الصادرة عن منتدى شباب العالم 2018 ستُطبق على أرض الواقع.


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