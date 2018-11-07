إخلاء قطارين للاشتباه بوجود متفجرات

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وكالات- الدويني فولي
أخلت شرطة برشلونة قطارين في المحطة الرئيسية بعد الاشتباه بوجود متفجرات داخلهما، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها منذ قليل.
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