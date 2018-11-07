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"جروس": غياب «النقاز» و«ساسي» عن مباراة الإنتاج مؤثر

الرياضة

جروس
جروس

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قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، إن غياب الثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمدي النقاز عن مباراة الإنتاج الحربي، مؤثر للغاية لأنهما من الأعمدة الرئيسية بالفريق.

وأوضح "جروس" سأتعامل مع غياب الثنائي بشكل طبيعي، من خلال تجهيز البدائل المناسبة لهما، والقادرة على تعويض غيابهما عن المباراة والمقرر لها السبت المقبل.

وتابع السويسرى الفريق يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، ولا يوجد فرق بين لاعب أساسى وآخر بديل، فكل منهما يحصل على فرصته ويبذل قصارى جهده للظهور بشكل مميز.

ويغيب الثنائي التونسي عن مباراة الإنتاج؛ لحصولهما على الإنذار الثالث في مباراة الحرس الأخيرة.


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