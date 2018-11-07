الانتهاء من استعدادات المؤتمر الدولى السابع "الإبداع والابتكار"

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انطلقت فعاليات المؤتمر الدولى العربى السابع للاتحاد العربى لحماية حقوق الملكية الفكرية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية  اليوم الأربعاء، تحت عنوان "الإبداع والابتكار فى إطار التنمية المستدامة والمتسارعة".

وأقيم  المؤتمر  تحت رعاية  السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر  والمستشار أحمد بأديب رئيس الاتحاد وإشراف المهندس طلعت زايد أمين عام الاتحاد.

وصرح المهندس طلعت زايد، بأن الهدف من عقد المؤتمر هو التأكيد على دور الاتحاد فى تدعيم الإبداع الابتكار كونهما أحد عوامل تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربى والتزاما منها بقرارات القمة العربية بشأن الدفع بجهود البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار فى مختلف التخصصات بالدول العربية بالإضافة إلى المساهمة في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الأداء ورفع القدرة التنافسية لاقتصادات الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال إلى الاقتصاد المعرفي في أفق ما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة، التي تتميز باعتمادها على الإبداع والابتكار وظهور منتجات جديدة.

وأوضح "زايد" أن المؤتمر يضم العديد من الأهداف الإستراتيجية المهمة منها "تعزيز دور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لخدمة التنمية المستدامة فى الوطن العربى، تشجيع الابتكارات والبحوث فى التنمية المستدامة المتسارعة، تشجيع بحوث الطاقة لتنمية المستدامة فى الوطن العربى، تحفيز القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في مجال البحث والتطوير والإبداع وتعزيز تنافسية القطاع الزراعى والصناعي.

واستعرض "زايد" أبرز المحاور التى ستناقش خلال جلسات المؤتمر ومنها "الإبداع والابتكار والتنمية المستدامة والمتسارعة فى الوطن العربى - النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة -  الزراعة والتنمية المستدامة فى الوطن العربى -  رؤية البحث العلمى ودوره فى التنمية المستدامة - الطاقة والتنمية المستدامة فى الوطن العربى.

وأضاف "زايد" أن رسالة الاتحاد قائمة علي مخاطبة المواطن العربى الذي هو من الركائز الأساسية  وتشجيع  إبداعاته ما يسهام فى تعزيز النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة على الساحة العربية.

وشارك فى حضر افتتاح فعاليات المؤتمر  السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمستشار أحمد باديب رئيس الاتحاد وورؤساء الاتحادات العربية  بمجلس الوحدة الاقتصادية، ومنير الفرخ رئيس فرع الاتحاد بلبنان.




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