عيد مهاجمًا بدراوي: "هل اكتشفت ذلك يا صغيري"

07 نوفمبر 2018 - 11:44 ص

شن المحامي والحقوقي جمال عيد هجومًا على حسام بدراوي الأمين السابق للحزب الوطني المنحل، بسبب تدوينة له على "تويتر" ذكر فيها أنه فجع من عناوين الصحف عن مقتل الـ19، الذين نفذوا عملية مقتل الأقباط بدير الأنبا صموئيل في محافظة المنيا.

وأضاف عيد في رده على بدراوي: "لكنها ثقافة رسخها الحزب الوطني الذي كنت على رأس هرمه خلال حكم مبارك.. يا صغيري.. هل اكتشفت ذلك حقيقة، أم لأنك بت خارج دوائر الحكم؟ الله أعلم".

جاء هذا عقب تدوينة كان قد غرد بها بدراوي عن الحادث الإرهابي الذي تسبب في مقتل 7 من الأقباط أثناء توجههم إلي دير الأنبا صموئيل بالمنيا.

وقال بدراوي في تدوينته: "فجعتني عناوين الصحف "الأمن يثأر لشهداء المنيا:مقتل 19 من منفذي الهجوم"(بعد الحدث بيوم أي بدون تلبس)..الثأر ثقافة مرفوضة في الدولة المدنية الحديثة التي تعمل على استخلاص الحقيقة من المشتبه فيهم ومحاكمة من خطط ومول وساند وسمح بانتشار التطرّف. وبالثأر بدون محاكمه تختفي الحقيقة".

بينما دافع أحد المغردين عن بدراوي: "أستاذ جمال من فضلك دكتور بدراوي رغم ما في تاريخه من ثقوب إلا أنه محترم".

يذكر أن الكاتب محمد سلماوي كان قد غرد أيضًا علي حسابه علي "تويتر" أنه كان يتمني أن يتم القبض علي الجناة قبل قتلهم قائلاً: كنت أتمنى أن يقبض أحياء الـ19 إرهابيًا الذين تم قتلهم، وأن يجرى معهم تحقيق دقيق قبل الحكم بإعدامهم حتى نعرف دقائق وتفاصيل ما حدث، ومن ثم نتلافى تكرار هذا الحادث الحزين الذي يتكرر للمرة الثانية فى نفس المكان".