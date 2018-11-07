بالصور.. محمد صلاح بالجامعة المصرية الروسية لمكافحة الإدمان

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ضد الادمان

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نظمت الجامعة المصرية الروسية اليوم  الثقافى للتوعية ضد مخاطر الإدمان لطلبة الجامعات بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة وبمشاركة طلاب الجامعة وطلاب مدرسة بدر الثانوية مع نشر مقطع فيديو وبه اللاعب المصري العالمي محمد صلاح كقدوة للشباب. 

تم شرح  الأضرار الطبية والصحية للإدمان، والعقوبات القانونية لمتعاطي المخدرات فضلاً عن تحريم الدين لمثل هذه الممارسات .

شارك الطلاب يومهم الثقافي، الشيخ محمد ربيع أحمد من علماء وزارة الأوقاف، الدكتور ابراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، الدكتور محمد مصطفى خبير بمصلحة الطب الشرعي

ودار نقاش بين الحاضرين والطلاب عن طرق وقاية النفس من الوقوع في الإدمان وكيفية العلاج الصحيح، إضافة لتعامل المجتمع مع متعاطي المخدرات.

عقب ذلك قامت فرقة التراث الشعبية والتنورة بتقديم عرض فني مبهر تفاعل مع الحاضرين، وفي ختام اليوم الثقافي قامت إدارة الجامعة بتكريم عدد من الشخصيات والطلاب المتفوقين دراسياً .


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شاهد.. الجامعه" المصرية الروسية" تنظم اليوم الثقافي لمكافحة الإدمان شاهد.. الجامعه" المصرية الروسية" تنظم اليوم الثقافي لمكافحة الإدمان شاهد.. الجامعه" المصرية الروسية" تنظم اليوم الثقافي لمكافحة الإدمان شاهد.. الجامعه" المصرية الروسية" تنظم اليوم الثقافي لمكافحة الإدمان شاهد.. الجامعه" المصرية الروسية" تنظم اليوم الثقافي لمكافحة الإدمان شاهد.. الجامعه" المصرية الروسية" تنظم اليوم الثقافي لمكافحة الإدمان شاهد.. الجامعه" المصرية الروسية" تنظم اليوم الثقافي لمكافحة الإدمان


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