‎حملة جديدة بالمدارس والجامعات للتعريف بمخاطر السوشيال ميديا

07 نوفمبر 2018 - 11:51 ص

أطلق عمرو حسين خبير واستشاري سوشيال ميديا حملة "توعية"، بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية، للتعريف بمخاطر وإيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي.

المبادرة جاءت بالتنسيق مع وزارت التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب، بناءً على طلبات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة أن تكون هناك حملة توعية توضح تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الشعوب والدول بمنتدى الثانى لشباب العالم.

وأشار "حسين" إلى إنه بمجرد موافقة الوزارات الثلاث على تفاصيل الحملة، سنقوم عبر مجموعة من خبراء السوشيال ميديا بزيارة المدارس فى أكثر من محافظة لشرح كورسات مجانية للتلاميذ والطلاب عن سلبيات وإيجابيات السوشيال ميديا، كما سنطرق أبواب الجامعات للتوضيح لطلابها الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي فى تطوير وتنمية الشعوب وليس فى هدمها.

وأضاف فى بيان له، أنه سيتم مخاطبة الوزارات المستهدفة بالحملة، للتنسيق وتحديد الوقت والمكان، وستتكفل شركة "new waves" بتقديم الحملة مجانًا، انطلاقًا من إيمانها بدورها الوطنى والتوعوى تجاه المجتمع.