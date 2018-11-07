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%43 نسبة البدانة فى فحص مبادرة فيروس سى حتى الآن

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الدكتورة هالة زايد
زايد

وكالات - حنان حمدتو

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رسميًا.. وزيرة الصحة تطلق مبادرة الرئيس غدًا

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النمل

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية، توصلت إلى أن نسبة البدانة أو زيادة الوزن بلغت 43% من المصريين الذين تم فحصتهم، وذلك بعد قياس مؤشر كتلة الجسم.

وأضافت خلال تفقدها اليوم المركز القومي لخدمات الدم، أنه  حتى الآن تم فحص ما يقرب من 8 ملايين مواطن ضمن مبادرة الرئيس 100 مليون صحة لأكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية وأن مبادرة الرئيس تسير بخطى سريعة في محافظات المرحلة الأولى لتحقيق هدف القضاء على فيروس سي.

وتابعت أن المرحلة الثانية ستبدأ أول ديسمبر المقبل في 11 محافظة وتتضمن فحص 20 مليون مواطن،  مرددة: "نتمنى أن يكون الجمهور واعيًا ويشارك في الفحص والكشف للحصول على حقه وحرصًا منا على سلامته".

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