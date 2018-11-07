سيبدأ نصب السيرك لترامب وعائلته

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ترامب

انتخابات

مأمون فندي

الكونجرس أمريكا

علق الدكتور مأمون فندي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون الأمريكية، علي نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي والتي أظهرت تقدم الديمقراطيين في مجلس النواب، لأول مرة من 8 سنوات .وكتب فندي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ويبدأ نصب السيرك لترامب وعائلته وأصدقاءه من خلال لجان استماع وشهادات في مجلس النواب. وعلى عينك يا تاجر !!".
يذكر أن مجلس النواب فاز به الديمقراطيون، حيث فقد الجمهوريون السيطرة عليه، فيما حافظوا علي مجلس الشيوخ.
وعلق مراقبون أن السنتين القادمتين ستكونان من الصعوبة بمكان علي قرار البيت الأبيض، في ظل سيطرة الديمقراطيين علي مجلس النواب داخل الكونجرس.


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