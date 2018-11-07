» شاهد.. كيف يجفف النمل خزينة من الغذاء بعد المطر

07 نوفمبر 2018 - 12:29 م

تداول رواد موقع "تويتر" مقطع فيديو لمجموعة من النمل تحاول تجفيف غذائها المخزن من الأرز والشعير بعد أن بلل المطر مخبأها.

وتعجب رواد توتير مما فعله النمل متعجبين من ذكاء النمل والكمية الكبيرة التي تمكن من تخزينها.

وعلق حامد هلالي على الفيديو قائلاً: "بعض الدول المسلمة في أفريقيا يجمعوها ليأكلوها من شدة الفقر، لا حول ولا قوة الا بالله".

وقالت زرقاء الدوحة: "سبحانك ياربي كل كمية الرز هذي كانت في مخازن بيوت النمل".

وقال عمار: "سبحان الله الخالق".

وقال متداول الفيديو: "سبحان الذي أعطى كلّ شيءٍ خلقه ثم هدى"

هذا في مزرعة أحد الأقارب النمل يخرج الرز، والشعير، من مخازنه، ويفرشه في الشمس لينشف بعد ليلة الأمطار الغزيرة".

شاهد الفيديو..