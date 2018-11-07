مالك نادى ملقا الإسباني يهنئ أبو تريكة بعيده ميلاده

محمد عبد الحارس
هنأ عبدالله آل ثاني مالك نادي ملقا الإسباني، لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة بعيد ميلاده الـ 40.
وكتب «آل ثاني» عبر صفحته على «تويتر» قائلا: "كل عام وأنت بألف خير أخي الغالي محمد أبو تريكة أمير القلوب».
وتابع:"قيصر كرة القدم المصرية.. لك محبتي وتقديري.. وطال الله في عمرك على طاعة الرحمن».
ورد عليه اللاعب أبو تريكة قائلا: "شكرًا جزيلا لحضرتك وبالتوفيق هذا الموسم نريد النادي في الليجا الموسم المقبل إن شاء الله".
ويحتفل اللاعب محمد أبو تريكة بعيد ميلاده الـ40 هذا العام.
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