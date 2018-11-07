  • الأربعاء 07 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:53 م
بحث متقدم
قيادي إخواني : "أثبتم أنكم لا تستحقون شرف الحكم"

قيادي إخواني: "أثبتم أنكم لا تستحقون شرف الحكم"

المؤبد لـ6 من الإخوان بالشرقية

الإعدام لـ 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين

طارق حجي مع البحيري: «أبو حنيفة دمه خفيف»

طارق حجي مع البحيري: «أبو حنيفة دمه خفيف»

طفلة البامبرز

النقض تؤيد إعدام مغتصب طفلة البامبرز

فندي

سيبدأ نصب السيرك لترامب وعائلته

عيد مهاجما بدرواي : " هل اكتشفت ذلك يا صغيري"

عيد مهاجمًا بدراوي: "هل اكتشفت ذلك يا صغيري"

الرئيس السيسي

السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لطريق «النفق - شرم الشيخ»

مسابقة شعرية للعريفي تنتهي بـ"منشار خاشقجي"

مسابقة شعرية للعريفى تنتهى بـ"منشار خاشقجي"

صورة الخبر

سكان أصليون ومثليون يصلون إلى الكونجرس

سر خطير عن 5 محاولات اغتيال

سر خطير عن 5 محاولات اغتيال

مالك نادى ملقا الإسباني يهنئ أبو تريكة بعيده ميلاده

الرياضة

أبو تريكة
أبو تريكة

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله "أبو تريكة" عن التطبيع مع إسرائيل

#

مذبحة للاعبين بـ"ريال مدريد"

#

"الغيطي" لجمهور "أبو تريكة": "مش عايزين دوشة"

#

شاهد.. إسرائيلي ينشر صورته مع "أبو تريكة".. والأخير يرد

ابو تريكة

عي

هنأ عبدالله آل ثاني مالك نادي ملقا الإسباني، لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة بعيد ميلاده الـ 40.

وكتب «آل ثاني» عبر صفحته على «تويتر» قائلا: "كل عام وأنت بألف خير أخي الغالي محمد أبو تريكة أمير القلوب».

وتابع:"قيصر كرة القدم المصرية..  لك محبتي وتقديري.. وطال الله في عمرك على طاعة الرحمن».

ورد عليه اللاعب أبو تريكة قائلا: "شكرًا جزيلا لحضرتك وبالتوفيق هذا الموسم نريد النادي في الليجا الموسم المقبل إن شاء الله".

ويحتفل اللاعب محمد أبو تريكة بعيد ميلاده الـ40  هذا العام.  


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

نهائي العملاقين

فراج إسماعيل

مصر والكويت تعاون وشراكة..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» العثور على 15 طفلاً داخل ثلاجة تبريد
» امرأة تهدد بتفجير مستشفى بفرنسا
» وصلة رقص لـ إلهان عمر بعد فوزها بعضوية الكونجرس
» شاهد.. كيف يجفف النمل خزينة من الغذاء بعد المطر
» بالصور.. صلاح بالجامعة المصرية الروسية لمكافحة الإدمان
» اليوم.. انتهاء إضافة المواليد ببطاقات التموين
» تعرف على أول مسلمتين يصلان للكونجرس الأمريكي
» أحمد السعدني: "أنا وارث الكسل عن أبويا"
» أمراض كبرى تصيب من يحبون "مضغ اللبان"
» هزيمة كبرى لحزب "ترامب" في انتخابات مجلس النواب الأمريكي
» مفاجأة صادمة لمحبي "النوتيلا"

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • مغرب

    05:07 م

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:20

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور