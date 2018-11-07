مالك نادى ملقا الإسباني يهنئ أبو تريكة بعيده ميلاده

07 نوفمبر 2018 - 12:34 م

هنأ عبدالله آل ثاني مالك نادي ملقا الإسباني، لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة بعيد ميلاده الـ 40.

وكتب «آل ثاني» عبر صفحته على «تويتر» قائلا: "كل عام وأنت بألف خير أخي الغالي محمد أبو تريكة أمير القلوب».

وتابع:"قيصر كرة القدم المصرية.. لك محبتي وتقديري.. وطال الله في عمرك على طاعة الرحمن».

ورد عليه اللاعب أبو تريكة قائلا: "شكرًا جزيلا لحضرتك وبالتوفيق هذا الموسم نريد النادي في الليجا الموسم المقبل إن شاء الله".

ويحتفل اللاعب محمد أبو تريكة بعيد ميلاده الـ40 هذا العام.