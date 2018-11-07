طارق حجي مع البحيري: «أبو حنيفة دمه خفيف»

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أبو حنيفة

إسلام حر

قال طارق حجي الكاتب والمفكر السياسي، إن لم يكن كل المسلمين إرهابيين، فمعظم الإرهابيين مسلمون.

وأضاف حجي خلال برنامج "إسلام حر" مع إسلام البحيري، أن التراث عمل بشري، وأنه داخل هذا التراث خلافات واسعة، أخفيت عن الناس، منوهًا بأن الذي يقدم من التراث يقوم على عملية انتقائية.

وأوضح حجي أنه من المخفي عنه أن الإمام أبا حنيفة وافق على 17 حديثًا فقط.

وأشار إلى أن الفقه يقول:  إن المرتد يقتل، ويأتي من يقول إنه لابد من إعطائه فترة للاستتابة، لافتًا إلى أن أبا حنيفة أراد أن يهرب من فكرة الاستتابة كلها، حيث جعل مدة الاستتابة "مدى الحياة" وليست ثلاثة أيام كما هو موجود عند فقهاء آخرين.

وأضاف حجي أن بضاعة التراث منتج بشري أنتج في ظرف مكاني وزماني معين.

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