بالفيديو.. 5 شباب يتمكنون من إنقاذ أسرة من الغرق

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متابعات- أمينة عبد العال

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مكة المكرمة

غرق

تمكن 5 شباب من إنقاذ أسرة سعودية  من الموت غرقًا بعد سقوط سيارتهم في سيل وادي جدم والتى تبعد 75 كيلو مترًا شرق محافظة الليث التابعة لمكة المكرمة.

وتمكن الشباب من من خلال تماسكهم وتلاحم أيديهم بعمل جسر بشري، وإنقاذ أسرة عدد أفرادها ستة، ثلاث نساء، وطفلان، إضافة إلى رب الأسرة.

وفي حديث لـ"العربية.نت" مع الشاب سلطان بن عواض الفهمي قال: "نحن خمسة شباب: سلطان وعماد وصياف وساير الفهمي، خرجنا بعد توقف الأمطار للاستمتاع بالسيل، ظهر يوم أمس الأحد، وجلسنا على جانب الوادي، ومرت بجوارنا سيارة من نوع نقل صغيرة تقل عائلة، وظهر أمامنا أنه قد فقد السيطرة على السيارة، وكان بها رجل ونساء وأطفال وجرفه السيل وسحبه إلى ناحية الجبل".

وتابع: "هرعنا إليهم وقام كل واحد منا بمسك يد الآخر إلى أن تمكنا من الوصول إليهم، وقمنا بمساعدة رب الأسرة وإنقاذهم من الحافلة في اللحظة التي زادت فيها حدة السيل، وبعد إنقاذ آخر شخص غرقت السيارة ولم تصمد ثانية واحدة، وغرقت في السيل خلال ثوانٍ، فيما قام أحد المواطنين باستضافة الأسرة في منزله قبل أن يقوم بإيصالهم إلى منزلهم في قرية العين الحارة".

وقال: "سعادتنا لا توصف لأننا تمكنا من هذا العمل الإنساني، وإنقاذ هذه الأسرة من موت محقق، وقام قائد السيارة بزيارتنا في منازلنا وقدم لنا الشكر".

وأوضح قائد السيارة،ردة_اليزيدي، أنه خرج للنزهة مع أسرته للمرة الأولى التي يعبر فيها هذا الطريق، وفوجئ بما حدث في الوادي، وفقد السيطرة على السيارة، مؤكدا على حالة الرعب والخوف والهلع التي أصابت الأسرة والأطفال.

وقال: "أحمد الله على نجاة أسرتي على الرغم من فقدي لسيارتي التي اشتريتها بعد تقاعدي بقيمة 200 ألف ريال، لتكون مصدر رزق إضافيا".


شاهد الفيديو..

  https://vid.alarabiya.net/2018/11/07/jsr071118/jsr071118___jsr071118_video.webm http://ara.tv/6c67j

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