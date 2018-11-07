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امرأة تهدد بتفجير مستشفى بفرنسا

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الشرطة الفرنسية
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

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تفجير

فرنسا

قنبلة

الشرطة الفرنسية

أفاد مصدر بالشرطة الفرنسية، الأربعاء، بأن عملية جارية في دونكيرك، بعد تقارير إعلامية عن إنذار بوجود قنبلة تحملها امرأة تهدد بتفجيرها في مستشفى.

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