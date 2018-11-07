» وصلة رقص لـ إلهان عمر بعد فوزها بعضوية الكونجرس

07 نوفمبر 2018 - 01:36 م

قامت إلهان عمر أول صومالية مسلمة تفوز بمقعد في الكونجرس الأمريكي، بأداء رقصة على أنغام أغنية صومالية، احتفالاً بفوزها بالانتخابات، وذلك في إطار انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب لعام 2019.

وتعتبر إلهان أول عربية، مسلمة وستكون أول محجبة بتاريخ الكونجرس الأمريكي كذلك هى أول لاجئة تدخل الكونجرس.

وقد واجهت إلهان هجمات عنصرية بسبب إسلامها، واتهمتها لورا لومر، وهي صحفية من اليمين المتطرف بصلتها بـ "الإرهابيين المسلمين".

بينما تقول إلهان:" عندما يسألني الناس عمن هو أكبر منافس لي، لا أذكر أسماء، بل أقول لهم إنها الإسلاموفوبيا والعنصرية وكراهية الأجانب وكره النساء، لا يمكننا السماح لحاملي هذه الأفكار بالفوز".

ولمع اسم "إلهان"عندما حققت إنجازًا تاريخيًا وتصدر اسمها عناوين وسائل الإعلام المحلية بعد أن هزمت مرشحًا جمهوريًا لتحصل على مقعد في مجلس نواب ولاية مينيسوتا عام 2016.



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