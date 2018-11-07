الإعدام لـ 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين

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قضايا وحوادث

المؤبد لـ6 من الإخوان بالشرقية
أرشيفية

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المؤبد

الحكم

الإسماعيلية

الكمائن العسكرية

أصدرت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الحكم فى القضية رقم (325 / 2017) جنايات عسكرية كلى الإسماعيلية لعدد (42) متهمًا من تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش كالآتى:

الحكم غيابيًا بإعدام عدد (8) متهمين والسجن المؤبد لعدد (32) متهما، والسجن المشدد 15 سنة لعدد (2) متهم والحكم ببراءة (2)، وذلك على أثر إدانتهم باستهداف كمائن وأفراد ومعدات القوات المسلحة، ما أسفر عن قتلهم لـعدد (14) من العسكريين وشروعهم فى قتل (16) آخرين.

وتنوعت الأدوات التى استخدموها فى ارتكاب جرائمهم من أسلحة نارية وقذائف ومتفجرات.

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