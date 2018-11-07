انطلاق «بيزنكس 2018» وسحر نصر تسلم الفائز جائزة قيمتها 7 آلاف دولار

07 نوفمبر 2018 - 02:07 م

تنطلق غدًا 8 نوفمبر ولمدة ثلاثة أيام، فعاليات المعرض الدولي الأول للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2018» بمركز مصر للمعارض «المنارة»، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان مصطفى مدبولي، بالتعاون مع وزراء الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، والتجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، ومشاركة وزيرة التخطيط هالة السعيد.

وبحضور ومشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال المال والأعمال والاقتصاد، ووفود من عدة دول عربية وأجنبية، وممثلين عن أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، وممثلين عن عدة غرف تجارية بعدد من الدول الصديقة والشقيقة، لبحث فرص الاستثمار في مصر وعرض أنشطتهم.

ويعد معرض «بيزنكس 2018» أكبر منصة لالتقاء رواد الأعمال مع كبار الخبراء والمستثمرين، لتهيئة المناخ الاستثمار لهم وتنمية أعمالهم واستثماراتهم في أكثر من 6 قطاعات، وهم فرص الامتياز التجاري المحلي والدولي، وفرص تكوين شراكة ( وكالات معتمدة وتوزيع)، وفرص تمويلية وخدمات مالية من خلال تواجد أكبر البنوك لتوفير التمويل اللازم، والاستثمار والتسويق العقاري التجاري والإداري لتسهيل إقامة المشروعات، والخدمات الحكومية المقدمة لإزالة عوائق البيروقراطية وتشجيع الاستثمار في مصر.

ويفتح المعرض أبوابه غداً الخميس لاستقبال الجمهور في العاشرة صباحاً، ويقوم المهندس عمرو نصار بإلقاء كلمة ترحيبية نيابة عن رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، للترحيب بالمشاركين في المعرض ورواده، يعقبها جولة للوزير داخل المعرض، وتقوم سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، يرافقها هالة السعيد وزيرة التخطيط بالافتتاح الرسمي للمعرض الجمعة 9 نوفمبر.

قال مروان عبد الرازق رئيس مجلس إدارة «فرنشايز جيت» المنظمة لمعرض «بيزنكس 2018» بالتعاون مع مؤسستي «الأهرام» و«الأولى للتمويل العقاري»، إن المعرض سوف يشهد الإعلان عن مسابقة كبرى لريادة الأعمال للشركات والأفكار الناشئة التي يقدمها الشباب الذين لديهم أفكار "بيزنس" تنموية تخلق فرص عمل أو تفتح أسواق جديدة في مصر أو في المحافظات المختلفة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الجائزة التي سيتم منحها للفائز في المسابقة هي مبلغ مالي قيمته سبعة آلاف دولار أمريكي، مقدمة من «فاينانس ان موشن» الراعي للمسابقة وأحد المشاركين في المعرض، وهو صندوق تمويل ألماني للشركات الصغيرة والمتوسطة لأغراض مختلفة، ويساعد الشركات الصغيرة على العمل في مجالات لها أثر إيجابي على البيئة وأثر إيجابي على تنمية المجتمع، وسيتم منح الجائزة بدون أي قيود .

وأشار «عبد الرازق» إلى أنه قد تم فتح باب التقديم للمسابقة الجمعة الماضية، وتقدم أكثر من 250 شركة وسيتم اختيار أبرز 12 فكرة وأبرز 12 شركة، ليتم الاختيار والتقييم على أساس أربعة معايير، أولها هو مؤسسي الشركة، هل لديهم خبرة عملية في المجال الذي يطرحونه أم لا ؟، ويشترط أن يكون للشركة أكثر من مؤسس، وثانيها هو تكوين الفريق وما هي الخطوات الجادة التي تم اتخاذها لتنفيذ الفكرة ؟، ووجود فريق عمل، ووجود هيكل للشركة.

وتابع: أن ثالث معايير الاختيار والتقييم هو الفكرة وحجم السوق المحتمل لها، بمعنى أن هناك أفكار كثيرة حجم السوق المستهدف لها صغير مثل عمل مطعم، ولكنه ليس المستهدف، بل الهدف هي الفكرة التي تهدف للوصول لأكبر عدد من الناس مثل الشركات التكنولوجية وغيرها، ورابع معيار هو تقييم للشركة على أساس المقارنة بين ما تم تحقيقه للشركة فيما يقابل زمن التأسيس، ومدى الإنجاز الذي حققته الشركة، لأننا لا نقيم الأفكار فقط ولكن الشركات تنهض بفريق عملها.

وأوضح «عبد الرازق» أن لجنة تحكيم المسابقة سيتم تشكيلها من خبراء في مجال ريادة الأعمال والاستثمار، مثل ممثل عن مجموعة المستثمرين في القاهرة، وآخر عن مجموعة المستثمرين في الإسكندرية، وعضوين من الشركة الراعية للمسابقة، بالإضافة الى الإعلامي جمال الشاعر لمعرفة مدى نجاح الشركة إعلاميا، وسيخصص لكل شركة 10 دقائق لتقديم عرص لنشاطها وفريق عملها، وما تم تحقيقه، وما سيتم عمله بالجائزة المالية.

وأضاف عقب ذلك ستقوم لجنة التحكيم بتوجيه أسئلة للمتسابقين كما هو متبع في مثل تلك المسابقات حول العالم، مشيراً إلى أن د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي هي التي ستقوم بتسليم الجائزة للفائز.