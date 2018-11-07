» مي عبدالله: «صلاح» طلبني بنحت تمثال آخر له

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

كشفت مي عبد الله، نحاتة تمثال محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري، الذي أثار سخرية الرأي العام خلال الفترة الماضية، عن تلقيها اتصالًا من النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني.

وقالت «مي»، إن محمد صلاح، شجعها على مواصلة أعمالها الفنية في النحت وعدم الالتفات للتعليقات السلبية التي جاءت على التمثال، وطالبها بنحت تمثال آخر له ليضعه في منزله.

وكتبت مي عبد الله، تدوينة على فيس بوك قالت فيها: "أنا فرحانة جدًا.. لاعبنا الدولي وبطلنا الكابتن محمد صلاح شخصيًا اتصل بي الآن وشجعني جدا وقالي إنتِ فنانة شاطرة وأنا دخلت صفحتك وشفت شغلك كله وعجبني جدًا، وطلب مني عدم الالتفات للتعليقات السلبية وإني هبقى فنانة كبيرة جدا وعالمية وطلب مني إني أخد وقتي في عمل تمثال جديد له ليضعه في منزله".



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