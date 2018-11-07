تحصيل 115 مليار جنيه من ضرائب الدخل والقيمة المضافة

07 نوفمبر 2018 - 05:01 م

أعلن عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تحصيل 115 مليارًا و906 ملايين جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2018 - 2019، بنسبة 108% من المستهدف البالغ نحو 107 مليارات و440 مليون جنيه، بزيادة قدرها 8 مليارات جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إن الحصيلة مقسمة كالتالي، 48 مليارًا و803 ملايين جنيه حصيلة ضرائب دخل، و67 مليارًا و103 ملايين جنيه حصيلة الضريبة على القيمة المضافة.



