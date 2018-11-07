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"السعيد":

ارتفاع معدل النمو لـ 5.3%

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هالة السعيد وزيرة التخطيط
هالة السعيد وزيرة التخطيط

وكالات

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن معدل النمو الاقتصادي بلغ خلال هذه الفترة نحو 5.3%، مبينة أن قطاعات "الغاز، والاتصالات، والتشييد والبناء وقناة السويس، والغاز والاتصالات" حققت أعلى نسبة مساهمة في هذا النمو المتحقق.

وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، لاستعراض تقرير مؤشرات متابعة الأداء الاقتصادي، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي "2018 - 2019"، إلى أن المؤشرات كشفت انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 14% خلال هذه الفترة، مقارنة بـ33.4% خلال نظيرتها من العام الماضي 2017 - 2018، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنحو 13.2%. 

فيما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بما تضمنه التقرير من مؤشرات إيجابية، بما يعكس جهود الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن مؤشرات المتابعة الإيجابية محليًا، تعززها تقارير مؤسسات التصنيف الدولية، التي تشير إلى تزايد ثقة المؤسسات الدولية في القدرة المستقبلية للاقتصاد المصري.


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