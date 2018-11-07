» تأجيل محاكمة الفنان طارق النهري و16 آخرين لـ11 ديسمبر

أحمد سالم
أجلت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 5 أرهاب المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الفنان طارق النهرى وآخرين وذلك فى إعادة محاكمته فى الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 11 ديسمبر المقبل للمرافعة.
تعقد الجلسة برئاسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
كان المتهم طارق النهرى سلم نفسه وقامت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة المحاكمة فى الحكم الصادر ضده غيابيا بقضية حرق المجمع العلمى بقضية المعروفة إعلامياً بأحداث مجلس الوزراء.
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا بالسجن المؤبد للمتهم النهرى فى القضية التى وقعت أحداثها فى ديسمبر 2011 وتم القبض على النهرى فى إبريل 2012 إثر اتهامه بتورطه فى هذه القضية وتم إخلاء سبيله حتى صدر الحكم.
عشاء06:37 م
فجر
04:55
شروق
06:20
ظهر
11:43
عصر
14:45
مغرب
17:07
عشاء
18:37