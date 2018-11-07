  • الأربعاء 07 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:21 م
بحث متقدم
رشدية طليب وترامب

رشيدة طليب.. المسلمة التي هزمت «ترامب» مرتين

ماذا قال سائحون عن الأمن في مصر

شاهد.. ماذا قال سائحون عن الأمن في مصر؟

جاير بولسونارو

بعد ضغط مصري.. البرازيل ترجئ نقل سفارتها للقدس

ابوتريكة

ننشر رسائل «أبوتريكة»: هذا ما أفتقده في مصر

وزارة المالية

تحصيل 115 مليار جنيه من ضرائب الدخل والقيمة المضافة

صورة الخبر

ماذا سيحدث للشرق الأوسط بعد فوز الديمقراطيين بالكونجرس؟

البورصة

البورصة تربح 7.3 مليار جنيه

أحمد عز وزينة

فنانون مصريون «يشتمون» أمريكا و«يموتون» في جنسيتها

روسيا وأمريكا

بعد فوز الديمقراطيين.. روسيا تعلن عن مستقبل علاقاتها مع أمريكا

الموسم الخامس لـ«أرطغرل»

يبدأ الليلة.. تفاصيل مشوقة عن الموسم الخامس لـ«أرطغرل»

الاتحاد الأوروبي يعلن دعم استئناف مفاوضات انضمام تركيا

عرب وعالم

الاتحاد الأوروبي وتركيا
الاتحاد الأوروبي وتركيا

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

وزير بريطانى: علاقتنا بالسعودية مستمرة لهذا السبب

#

«أردوغان»: تركيا أنفقت 33 مليار دولار على اللاجئين

#

رسميًا.. ألمانيا تفوز بحق تنظيم يورو 2024

#

ماكرون: الاتحاد الأوروبي في خطر وبحاجة لإصلاحات

الاتحاد الأوروبي

استئناف مفاوضات

انضمام تركيا

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي مارجريتيس شيناس، إن المفوّضية الأوروبية تدعم استئناف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد.

وأضاف "شيناس" في مؤتمره الصحفي اليومي، أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، يدعم استئناف مفاوضات انضمام تركيا، وفق وكالة "الأناضول".

وتعليقًا على تصريحات للمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، والذي طالب بإنهاء مفاوضات العضوية مع تركيا، قال: إن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، هو الجهة الرسمية التي تمثل هذا الملف، وهو يدعم استئناف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكّر شيناس بتأكيد كل من رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، خلال قمة الاتحاد الأوروبي في فارنا البلغارية بتاريخ 26 مارس الماضي، على أهمية عملية الإصلاح والحفاظ على علاقات حسن الجوار وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع تركيا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

نهائي العملاقين

فراج إسماعيل

مصر والكويت تعاون وشراكة..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» 2 ديسمبر .. «مبارك» و«مرسي» في محكمة واحدة
» تأجيل محاكمة الفنان طارق النهري و16 آخرين لـ11 ديسمبر
» الاتحاد الأفريقي يرفض العفو عن «أزارو»
» عاهل الأردن: موقفنا من القضية الفلسطينية "ثابت لا يتغير"
» جمعية الرياضيين التونسيين تعتذر لرئيس الزمالك
» خلفًا للقرضاوي.. «الريسوني» رئيسًا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
» بعد فوز الديمقراطيين.. روسيا تعلن عن مستقبل علاقاتها مع أمريكا
» أول تعليق من طارق يحي عقب استقالته
» مي عبدالله: «صلاح» طلبني بنحت تمثال آخر له
» "فيفا" يهنئ لاعب الأهلى بعيد ميلاده الـ 40
» العثور على 15 طفلاً داخل ثلاجة تبريد

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عشاء

    06:37 م

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:20

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة