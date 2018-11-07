ننشر رسائل «أبوتريكة»: هذا ما أفتقده في مصر

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حرص محمد أبوتريكة، نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، على توجيه الشكر لكل من هنأه بعيد ميلاده الأربعين، اليوم الأربعاء، بعد مسيرة طويلة من العطاءات والإنجازات مع القلعة الحمراء، والمنتخب الوطني.

وكتب «أبوتريكة»، عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في هذا اليوم أحب أن أرسل رسائل لبعض الشخصيات التي ألهمتني بعد توفيق ورعاية الله سبحانه.. كما أشكر الجميع على هذه المشاعر الطيبة والكلمات الصادقة ويوم آخر يضاف إلى أيامي الجميلة التي دائما ما يكون الأصدقاء والأهل والمحبين سببًا في هذه السعادة حفظ الله الجميع ورزقكم الرضا والسعادة وراحة البال».

ووجه «تريكة» رسالة لوالده: «أبي رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته افتقدك بشدة وادعوا دائما أن يجمعني بك في جنته إن شاء الله».

وعن مشواره مع النادي الأهلي: «هواء الجزيرة المنعش النقي وستاد التتش وأعضاء النادي وموظفيه وتمثال صالح سليم وتذكار الشهداء ودولاب البطولات ....أشياء افتقدها بشدة».

كما وجه رسالة للمدربين الذين تدرب تحت أيديهم: «كل الشكر لكم جميعا نعم مقصر في حقكم جميعا ولكن اعرف أنكم جميعا تقدرون الظروف فكل الشكر لكم».

ولم ينسَ «تريكة» توجيه الشكر للنادي الذي ساهم فيما وصل إليه: «نادي الترسانة المكان الذي تربيت فيه وكان له فضل عليّ كبير أتمني أن يستعيد مكانته الطبيعية في القريب إن شاء الله».

وجاءت الرسالة الأكثر تأثيرًا بمناسبة يوم ميلاده إلى بلده مصر، قائلًا: «حبي لكِ لا تكفيه الكلمات أشتاق اليكِ ...حفظك الله وحفظ الجميع».

وأتم «أبوتريكة» مجموعة رسائله إلى زوجته وأولاده، قائلًا «هم حاضري ومستقبلي ربما الأيام تقسو علينا فترة ولكن بقوتنا وعزمنا وحبنا نغير القسوة إلي سعادة ورخاء».


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