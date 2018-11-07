» الاتحاد الأفريقي يرفض العفو عن «أزارو»

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المصريون

الاهلى

الاتحاد الافريقى

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الاستئناف المقدم من مجلس إدارة النادي الأهلي على عقوبة وليد أزارو، مهاجم الأهلي والمنتخب المغربي.

جاء رفض الاتحاد الأفريقي على استئناف الأهلي بشأن مهاجمه المغربي، طبقا للوائح باعتبار أن رئيس لجنة الانضباط بالكاف هو من وقع العقوبة، حيث تمنح لوائح الكاف رئيس لجنة الانضباط الأحقية في إصدار عقوبة الإيقاف لعدد من المباريات لا يزيد عن الثلاث بمفرده بعيدًا عن اللجنة، أو في حالة تعذر اجتماع اللجنة مثلما هو الحال الآن.

وكان النادي الأهلي قدم احتجاجا رسميا للكاف على العقوبة التي أصدرتها لجنة الانضباط بإيقاف وليد أزارو مباراتين وغرامة 20 ألف دولار على الأهلي، بسبب السلوك غير الرياضي الذي قام به اللاعب، خلال مباراة ذهاب نهائي أفريقيا، الجمعة الماضية، الذي جمع الأهلي والترجي التونسي وانتهت المباراة بفوز الأهلي 3-1.



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