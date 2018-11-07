بعد ضغط مصري.. البرازيل ترجئ نقل سفارتها للقدس

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جاير بولسونارو
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إسرائيل

فلسطين

القدس

نقل السفارة

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأربعاء، إن الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو، أخذ خطوة للوراء بشأن نقل سفارة بلاده لمدينة القدس المحتلة ومن ثم الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس البرازيلي قوله إن خططه التي أعلن عنها في وقت سابق لنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس "لم تحُسم بعد".

وأشارت إلى أن تصريحات "بولسونارو" جاءت على خلفية إعلان مصر تأجيل زيارة كان من المقرر أن يجريها وزير الخارجية البرازيلي أليوسيو نونيس فيريرو، إلى القاهرة.

وتعليقا على ذلك، قال بولسونارو، "من السابق لأوانه لدولة ما أن تتخذ إجراءات انتقامية ضد شيء لم يُحسم بعد"، في إشارة إلى خطط نقل السفارة.

وكانت وسائل إعلام مصرية، لفتت إلى أن سبب تأجيل زيارة الوزير البرازيلي يتعلق بـ "تغييرات في جدول الأعمال".

إلا أن وسائل إعلام برازيلية، قالت إن القرار يأتي "انتقاما" لإعلان نقل السفارة إلى القدس.

وكان من المقرر أن يزور وزير الخارجية البرازيلي القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

والخميس الماضي، جدد رئيس البرازيل المنتخب المنتمي لليمين المتشدد جاير بولسونارو، في تصريحات صحفية، وعده الانتخابي بنقل سفارة بلاده من تل أبيب للقدس، بعد تقلده منصبه بشكل رسمي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وجواتيمالا اتخذتا الخطوة ذاتها بشكل رسمي، في مايو/ أيار الماضي، وهو ما لاقى تنديدا دوليا واسعا.



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