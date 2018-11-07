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عاهل الأردن: موقفنا من القضية الفلسطينية "ثابت لا يتغير"

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الملك عبدالله الثاني
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وكالات

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الاردن

الملك عبدالله

قال عاهل الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، إن موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية "ثابت ولا يتغير".

وأكد الملك عبد الله، خلال لقائه وجهاء وممثلي الفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالمملكة، في الديوان الملكي، أن "القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للأردن، فموقفنا تجاهها ثابت ولا يتغير".

وأردف "الجميع يعرف موقفنا، وهو معروف ولن يتغير، وهذا واجب وشرف"، كما تناول الملك عبد الله، خلال اللقاء، عددا من القضايا المحلية، كالتحديات المرتبطة بالوضع الاقتصادي والفقر والبطالة، وفق المصدر ذاته.

ويضم الأردن، وفق إحصائيات رسمية، نحو مليوني لاجئ فلسطيني، يعيشون في 10 مخيمات خاصة بهم، تتوزع في مختلف محافظات المملكة.



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