» جمعية الرياضيين التونسيين تعتذر لرئيس الزمالك

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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

حرص عدنان بن مراد، رئيس جمعية الصحفيين الرياضيين التونسيين، على الاعتذار إلى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك عن التصرف الذي وصفه بالحقير من قبل برنامج تونسي عندما قام باستضافة رئيس القلعة البيضاء وقاموا بالسخرية منه دون أن يشعر بسبب استخدامهم اللهجة التونسية.

وقال "بن مراد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو 93.7" على راديو "أون سبورت إف إم"، «أقدم اعتذارًا تونسيًا رسميًا من خلال منصبي وإذاعتكم عن ما حدث لشخص رئيس الزمالك والذي استفز مشاعر المصريين والتوانسة على السواء والذي جاء بطريقة مبتذلة ولا تعبر عن أخلاق التوانسة الحقيقية ومشاعرهم تجاه أشقائهم في مصر».


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