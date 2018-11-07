» مشادة بين ترامب وصحفي: أنت عار وعدو للناس

07 نوفمبر 2018 - 08:20 م

نشبت مشادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجون أسوستا، مراسل شبكة "سي إن إن"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في البيت الأبيض، تعليقا على نتيجة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

ووجه المراسل سؤالًا للرئيس الأمريكي، بشأن المهاجرين غير الشرعيين القادمين عبر المكسيك، إلا أن "ترامب" قاطعه قائلا: "(سي.إن.إن) يجب أن تخجل من نفسها. الطريقة التي تعاملتم بها مع سارة هوكابي كانت فظيعة".

وعندما حاول المراسل إكمال سؤاله، ثار ترامب، وقال له: "أجلس مكانك. كفى كفى. أنت شخص مستفز. أنت عار على القناة التي تعمل فيها".

وواصل الرئيس الأمريكي هجومه موجها كلامه للصحفي: "أنت عدو للناس. سي إن إن تعرض أخبارا مزيفة".

ويمتلك ترامب تاريخيا من العداء مع وسائل الإعلام، وسبق له أن غرد على "تويتر" في فبراير 2017، قائلا: "وسائل إعلام الأخبار الكاذبة (نيويورك تايمز، إن بي سي نيوز، إيه بي سي، سي بي إس، وسي إن إن) ليست عدوا لي، بل هي عدو للشعب الأميركي".



