  • الأربعاء 07 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:25 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

8 تعديلات مقترحة على قانون الجمعيات الأهلية

ترامب

ترامب: سأعلن «موقف قوي» من مقتل خاشقجي خلال أيام

شباب الإخوان (أرشيفية)

انفراد.. اتصالات بين «شباب الإخوان» والدولة بعيدًا عن القيادات

ابوتريكة

شاهد.. 5 أهداف لا تنسى في مسيرة «أبوتريكة»

أمطار

بدءًا من الغد.. أمطار على القاهرة لمدة 3 أيام

خاشقجي

بالصوت والصورة.. تفاصيل جديدة عن قتل«خاشقجي»

خالد الجندي

«خالد الجندي»: الزواج العرفي زنا

الإفتاء

الجمعة غرة ربيع الأول.. والمولد النبوي هذا الموعد

تدشين أول مفاعل نووي السعودي للأبحاث

السعودية تدشن أول مفاعل نووي عربي.. تعرف عليه

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

قرار عاجل من «الطيب» لوقف نزيف دماء طلاب الأزهر

تجديد حبس متهم 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

قضايا وحوادث

تجديد حبس قاتل سائق توك توك بالإسكندرية
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

تجديد حبس نرمين حسين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

#

حبس متهمين 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

#

قرار جديد من النيابة ضد قاتلي الأنبا إبيفانيوس

#

حبس محامٍ بتهمة الانضمام لجماعة محظورة في القليوبية

الإرهاب

حبس

أمن الدولة

تجديد

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس المتهم "مصطفى.ك" 15 يومًا، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 1330 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

نهائي العملاقين

فراج إسماعيل

مصر والكويت تعاون وشراكة..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» مصر تطلب استعادة حجر رشيد من المتحف البريطاني
» عقوبة تأديبية لمسئول بالكهرباء
» برمجيات إسرائيلية ساعدت في قتل خاشقجي
» بث مباشر.. مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد
» «كاف» يرفع العقوبة عن جماهير الترجي
» مشادة بين ترامب وصحفي: أنت عار وعدو للناس
» بالصور.. «bein sports» تحتفل بعيد ميلاد «أبوتريكة»
» صورة.. «أبوتريكة» يطالب نجم العين الإماراتي بالانتقال للأهلي
» روسيا: هذه عواقب الانتخابات الأمريكية
» سفير مصر في تل أبيب يستهل نشاطه بزيارة الكنيسة القبطية بالقدس
» رسميًا.. 50 ألف مشجع لمباراة مصر وتونس

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:56 ص

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:20

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة