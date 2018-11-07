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إسرائيل تصادق على بناء 640 وحدة استيطانية

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وكالات - خالد الشرقاوي

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إسرائيل

فلسطين

الاستيطان

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية على إقامة 640 وحدة استيطانية في مستوطنة "رامات شلومو" المقامة على أراضي بلدة شعفاط، شمالي القدس.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن "لجنة التخطيط المحلية التابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس، صادقت يوم الاثنين على إقامة 640 وحدة استيطانية في القدس خلف الخط الأخضر في حي رمات شلومو وحي بيت حنينا".

من جانبها، أدانت الخارجية الفلسطينية مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء الوحدات الاستيطانية.

وأضافت الوزارة، بحسب بيان نشرته وكالة "معا"، أن تلك الوحدات وغيرها يؤدي إلى تدمير أية فرصة للوصول إلى حلول سياسية للصراع تكون فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.

وذكرت الوزارة أن "الإدارة الأمريكية الحالية وانحيازها المطلق للاحتلال والاستيطان تتحمل المسؤولية عن توفير الغطاء والمناخات لتنفيذ هذه المخططات الاستعمارية التوسعية"، محملة حكومة نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن نتائج وتداعيات تلك المخططات.

كما ذكرت أن تهاون المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص وتقاعسه عن تحمل مسؤولياته تجاه القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان، يشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على التمادي في ابتلاع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي إجهاض أية جهود دولية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

 



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