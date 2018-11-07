شاهد.. 5 أهداف لا تنسى في مسيرة «أبوتريكة»

07 نوفمبر 2018 - 08:26 م

يحتفل محمد أبو تريكة، نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، بعيد ميلاده الأربعين، اليوم الأربعاء، بعد مسيرة طويلة من العطاءات والإنجازات مع القلعة الحمراء، والمنتخب الوطني.

ويعد أبو تريكة من أكثر اللاعبين المصريين الذين أحرزوا أهدافًا حاسمة في توقيتات قاتلة لصالح الأهلي ومنتخب مصر وكذلك بنى ياس الإماراتي.

ولا ينسى أحد هدفه في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الصفاقسي التونسي عام 2006 على ملعب رادس في الوقت بدل الضائع والذي حسم البطولة للنادي الأهلي، بالإضافة إلى ركلة الترجيح التي أهديت لمنتخب مصر اللقب الخامس في كأس الأمم الأفريقية 2006.

كما أن له هدفا في مرمى إنبى موسم 2006 الذي أحرز به الأهلي بطولة كأس السوبر المصري في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وأيضا هدفه في مرمى الزمالك ببطولة كأس مصر موسم 2007 الذي أعاد الأهلي للمباراة في اللحظات الأخيرة ليفوز بعدها في الوقت الإضافي ويحصل على الكأس.

وعند انتقاله إلى بنى ياس الإماراتي على سبيل الإعارة أحرز أبو تريكة هدفا قاتلا في مرمى فريق نجران في الوقت القاتل ليصعد فريقه لنهائى بطولة الخليج موسم 2013 قبل أن يحرز هدفا في المباراة النهائية ويفوز بنى ياس بالبطولة على حساب الخور.

ونستعرض أبرز أهداف «أبوتريكة» في التقرير التالي:











