ترامب: سأعلن «موقف قوي» من مقتل خاشقجي خلال أيام

07 نوفمبر 2018 - 08:37 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قريبًا سيتخذ موقفًا قويًا من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية"، أن الرئيس الأمريكي، قال إنه سيعلن الأسبوع المقبل عن "الموقف القوي" للولايات المتحدة من مقتل الصحفي السعودي، وذلك بعد التنسيق مع الكونجرس.

في 20 أكتوبر الماضي، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها بإسطنبول في الثاني من الشهر ذاته، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، فيما لم تكشف عن مكان الجثة.



