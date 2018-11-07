القبض على عاطل لمحاولته سرقة صاحب محل مصوغات

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ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل لشروعه فى سرقة صاحب محل مصوغات ذهبية ببولاق الدكرور، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، بلاغا يفيد شروع عاطل فى سرقة صاحب محل مصوغات ذهبية، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتمكنوا من ضبط المتهم.

وتوصلت التحريات إلى محاولة المتهم تهديد صاحب المحل لسرقته، أثناء ممارسته عمله، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



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