حقيقة إيقاف حكم مباراة الأهلي والترجي

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الاهلى

مهدي عبيد

غوتى

كشف محمد غوتي، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الجزائري، حقيقة ما تردد عن إيقاف مهدي عبيد شارف، بعد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال «غوتي» في تصريحات برنامج ستوديو 93.7 على إذاعة «أون سبورت»: «كل ما يقال حول إيقاف حكم النهائي غير صحيح، مضيفًا «مهدي عبيد لم يتحدث مع الإعلام إطلاقًا، وكل ما يقال على لسانه غير صحيح بالمرة».

واستكمل، «مهدي عبيد من أفضل الحكام في القارة الإفريقية وكان ضمن حكام مونديال روسيا 2018.. عبيد حكم نزيه واتهامه بالرشوة غير صحيح».

وأتم رئيس لجنة الحكام الجزائرية تصريحاته، «من الممكن تغيير طاقم حكام مباراة منتخبي مصر وتونس لأسباب أمنية.



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