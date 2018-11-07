» عقوبة تأديبية لمسئول بالكهرباء

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حكم قضائى

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس القطاع القانوني بشركة لتوزيع الكهرباء، بعقوبة الإنذار، وذلك لتراخيه في تنفيذ حكم صالح لأحد العمال السابقين بالشركة والذي ألزمها بدفع مبلغ 258 ألف جنيه، ويُعتبر ذلك تراخي في القيام بواجباته، وإخلال بدقة وأمانة الوظيفة.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المتهم بوصفه رئيس القطاع القانوني بشركة توزيع كهرباء، لم يؤد العمل المنوط به وخالف القواعد والتعليمات، ولم يحترم أمانة وظيفته بدقة ونزاهة وحيطة، من خلال تراخيه في تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر لأحد العمال السابقين بالشركة، والذي ألزم شركة الكهرباء محل عمله بدفع مبلغ 258 ألف جنيه للعامل، ولم يقم بإصدار الشيك إلا بعد ما مرور أكثر من سبعة أشهر.

ولم تلتفت المحكمة بما برره المحال، من وجود مذكرة من رئيس مجلس إدارة الشركة بإرجاء تنفيذ هذا الحكم، وأي أحكام حرصًا على أموال الشركة، وكان يجب عليه إعداد مذكرة للعرض على السلطة المختصة لتنفيذ الحكم لطالما تم إعلان الشركة بالصيغة التنفيذية للحكم، لذا ثبت في حقه تراخيه الشديد في الحفاظ على مصالح العمال، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف عقابه عن هذه المخالفة.



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