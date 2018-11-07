"ميركل" تعلن دعم العراق عسكريًا واقتصاديًا

07 نوفمبر 2018 - 09:00 م

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، إن بلادها تدعم العراق في كافة المجالات خاصة العسكرية والاقتصادية.

وأعلنت ميركل، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، "دعم ألمانيا للعراق وعلى كافة الأصعدة، وبالأخص في المجالين الاقتصادي والعسكري، فضلا عن مجال الطاقة وإسهام الشركات الألمانية مثل سيمنس، في حل مشكلة الطاقة الكهربائية بالعراق، وغيرها من احتياجات ومشاريع".

وأعلنت الحكومة العراقية، في 21 أكتوبر المنصرم، أنها أبرمت مذكرة تفاهم مع "سيمنس" لتطوير وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية.

وقدمت "سيمنس"، في فبراير المنصرم، عرضا لبناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء في العراق، خلال أربعة، أعوام بقدرة 11 جيجاوات، من شأنها زيادة عدد العراقيين الذين يحصلون على كهرباء بنسبة 50 بالمائة.

من جانبه، أشاد عبد المهدي، خلال الاتصال الهاتفي، بـ"دور ألمانيا في تفهم موقف العراق في مسألة العقوبات المفروضة على إيران".

وأمس الثلاثاء، قال عبد المهدي، إن بلاده ليست جزءا من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.



