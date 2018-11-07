  • الأربعاء 07 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:23 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

8 تعديلات مقترحة على قانون الجمعيات الأهلية

ترامب

ترامب: سأعلن «موقف قوي» من مقتل خاشقجي خلال أيام

شباب الإخوان (أرشيفية)

انفراد.. اتصالات بين «شباب الإخوان» والدولة بعيدًا عن القيادات

ابوتريكة

شاهد.. 5 أهداف لا تنسى في مسيرة «أبوتريكة»

أمطار

بدءًا من الغد.. أمطار على القاهرة لمدة 3 أيام

خاشقجي

بالصوت والصورة.. تفاصيل جديدة عن قتل«خاشقجي»

خالد الجندي

«خالد الجندي»: الزواج العرفي زنا

الإفتاء

الجمعة غرة ربيع الأول.. والمولد النبوي هذا الموعد

تدشين أول مفاعل نووي السعودي للأبحاث

السعودية تدشن أول مفاعل نووي عربي.. تعرف عليه

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

قرار عاجل من «الطيب» لوقف نزيف دماء طلاب الأزهر

ضبط 6 أشخاص بتهمة الشروع في قتل سائق

قضايا وحوادث

ضبط
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

ضبط المتهمين بمحاولة قتل شخص بالإسكندرية

#

مقتل 5 في هجوم لطالبان بأفغانستان

#

القبض على عائلة هاربة من الإعدام في حلوان

#

إحالة ضابط للمحاكمة بتهمة التعدي على زوجته

الداخلية

قتل

ضبط

سائق

تمكنت أجهزة الأمن الإسكندرية، من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة شروع في قتل أحد الأشخاص.

بدأت الواقعة بورود معلومات سرية لقطاع الأمن العام، تم التأكد من صحتها تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، مفادها قيام "حميدو.إ" 28 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 7 قضايا استعراض قوة، سرقة، إحداث عاهة، مشاجرة" بالاتفاق مع" أحمد.ع"| 25 سنة، عامل، "مؤمن.ر"، 23 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 8 قضايا متنوعة، "محمود.س"، 20 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 10 قضايا متنوعة، "عادل.خ"، 35 سنة، عامل، "مصطفى.ه"، 23 سنة، عامل، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، بالتعدي على "محمد.ح"، 20 سنة، سائق، مُقيم بدائرة القسم، بقصد إزهاق روحه، وأنه استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه لسابقة تعدى المذكور عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح ذبحى بالرقبة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم قبل اتمام مخططهم الإجرامي، وبحوزتهم فرد خرطوش، 20 طلقة من ذات العيار، طبنجة "مُحدث صوت، 19 طلقة صوت، 5 قطع أسلحة بيضاء "مطواة، سيف، 3 سكين، وبمواجهتهم اعترفوا بما أكدته التحريات.

تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

نهائي العملاقين

فراج إسماعيل

مصر والكويت تعاون وشراكة..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» مصر تطلب استعادة حجر رشيد من المتحف البريطاني
» عقوبة تأديبية لمسئول بالكهرباء
» برمجيات إسرائيلية ساعدت في قتل خاشقجي
» بث مباشر.. مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد
» «كاف» يرفع العقوبة عن جماهير الترجي
» مشادة بين ترامب وصحفي: أنت عار وعدو للناس
» بالصور.. «bein sports» تحتفل بعيد ميلاد «أبوتريكة»
» صورة.. «أبوتريكة» يطالب نجم العين الإماراتي بالانتقال للأهلي
» روسيا: هذه عواقب الانتخابات الأمريكية
» سفير مصر في تل أبيب يستهل نشاطه بزيارة الكنيسة القبطية بالقدس
» رسميًا.. 50 ألف مشجع لمباراة مصر وتونس

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:56 ص

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:20

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة