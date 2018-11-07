ضبط 6 أشخاص بتهمة الشروع في قتل سائق

07 نوفمبر 2018 - 09:15 م

تمكنت أجهزة الأمن الإسكندرية، من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة شروع في قتل أحد الأشخاص.

بدأت الواقعة بورود معلومات سرية لقطاع الأمن العام، تم التأكد من صحتها تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، مفادها قيام "حميدو.إ" 28 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 7 قضايا استعراض قوة، سرقة، إحداث عاهة، مشاجرة" بالاتفاق مع" أحمد.ع"| 25 سنة، عامل، "مؤمن.ر"، 23 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 8 قضايا متنوعة، "محمود.س"، 20 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 10 قضايا متنوعة، "عادل.خ"، 35 سنة، عامل، "مصطفى.ه"، 23 سنة، عامل، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، بالتعدي على "محمد.ح"، 20 سنة، سائق، مُقيم بدائرة القسم، بقصد إزهاق روحه، وأنه استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه لسابقة تعدى المذكور عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح ذبحى بالرقبة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم قبل اتمام مخططهم الإجرامي، وبحوزتهم فرد خرطوش، 20 طلقة من ذات العيار، طبنجة "مُحدث صوت، 19 طلقة صوت، 5 قطع أسلحة بيضاء "مطواة، سيف، 3 سكين، وبمواجهتهم اعترفوا بما أكدته التحريات.

تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة.