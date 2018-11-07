غدًا.. «النقاز» و«ساسي» يغادران إلى تونس

07 نوفمبر 2018 - 09:16 م

يغادر الثنائي حمدي النقاز وفرجاني ساسي، إلى تونس، غدًا الخميس، استعدادًا للانضمام لمنتخب نسور قرطاج الذي يستعد لمواجهة مصر يوم 16 نوفمبر الجاري في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويأتي سفر النقاز وساسى إلى تونس، بعد تأكد غياب الثنائى عن مباراة الزمالك المقبلة أمام الإنتاج الحربي يوم السبت للإيقاف لذا وافق الجهاز الفني على سفر اللاعبان قبل الموعد المحدد.

وينطلق معسكر منتخب تونس استعدادا لمواجهة مصر يوم الأحد المقبل قبل قدوم بعثة نسور قرطاج إلى الإسكندرية يوم 16 نوفمبر لملاقاة المنتخب الوطني في ملعب برج العرب.